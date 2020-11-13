12 Kasım Perşembe reyting sonuçları nasıl? Reyting sonuçlarında zirvenin sahibi hangi yapım?

12 Kasım Perşembe reyting sonuçları bugün belli oluyor. Yeni bölümleri yayınlanan diziler arasında en çok izlenen yapımlar, sıralanıyor. Dün akşam ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Alev Alev, Fox Tv'de Mucize Doktor, Star Tv'de Kocan Kadar Konuş, TRT 1'de ise Kalk Gidelim yer aldı. 12 Kasım Perşembe reyting sonuçlarına göre dün geceye damga vuran yapım açıklanacak.