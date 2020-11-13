13 Kasım 2020 Cuma 09:42 | Son Güncelleme:
12 Kasım Perşembe reyting sonuçları nasıl? Reyting sonuçlarında zirvenin sahibi hangi yapım?
12 Kasım Perşembe reyting sonuçları sonrası dün akşam yayınlar yapımlar arasında zirvenin sahibi olacak isim belirleniyor. Her gün Total, AB ve ABC gruplarında yer alan ilk 10 program açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde izleyicilerin en çok tercih ettiği yapımlar gün yüzüne çıkıyor. Peki, 12 Kasım Perşembe reyting sonuçları nasıl?
12 Kasım Perşembe reyting sonuçları bugün belli oluyor. Yeni bölümleri yayınlanan diziler arasında en çok izlenen yapımlar, sıralanıyor. Dün akşam ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Alev Alev, Fox Tv'de Mucize Doktor, Star Tv'de Kocan Kadar Konuş, TRT 1'de ise Kalk Gidelim yer aldı. 12 Kasım Perşembe reyting sonuçlarına göre dün geceye damga vuran yapım açıklanacak.