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  3. 12 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor perşembe günü reyting sıralaması

12 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor perşembe günü reyting sıralaması

12 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı" Mucize Doktor perşembe günü reyting sıralaması

12 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Mucize Doktor reyting sıralaması nedir? Perşembe akşamları Star TV’de Benim Tatlı Yalanım, Show TV’de Güldür Güldür Show yayınlanıyor. Yeni dizi Mucize Doktor ise Fox TV’de izleyici karşısına çıkıyor. Dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu merak ediliyor. Güncel reyting sonuçlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 12 Eylül reyting sonuçlarında kim birinci? Perşembe akşamları Star TV’de Benim Tatlı Yalanım, Show TV’de Güldür Güldür Show ekrana geliyor. Yeni dizi Mucize Doktor ise Fox TV’de izleyici karşısına çıkıyor.Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği ve kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe gibi isimler bulunuyor. Reyting sonuçları ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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