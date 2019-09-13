12 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor perşembe günü reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 12 Eylül reyting sonuçlarında kim birinci? Perşembe akşamları Star TV’de Benim Tatlı Yalanım, Show TV’de Güldür Güldür Show ekrana geliyor. Yeni dizi Mucize Doktor ise Fox TV’de izleyici karşısına çıkıyor.Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği ve kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe gibi isimler bulunuyor. Reyting sonuçları ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.