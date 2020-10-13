13 Ekim 2020 Salı 10:33 | Son Güncelleme:
Yasak Elma, Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçları açıklandı! 12 Ekim reyting sonuçları yayında!
12 Ekim tarihli reyting sonuçları pazartesi günü izlenme oranı yüksek olan ilk 10 programı listeliyor. Dün akşam TV'de Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu gibi diziler vardı. Reyting sonuçları listesinde üst sıralarda yer almaya çalışan bu yapımların izlenme oranları kayıt altına alındı.
Total, AB ve ABC olarak üç kategoride toplanan reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dün akşam yayınlanan Yasak Elma, Çukur, MasterChef gibi yapımların izlenme oranları 12 Ekim tarihli reyting sonuçları listesi ile belli oluyor.