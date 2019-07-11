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  3. 11 Temmuz reyting sonuçları: Perşembe Güven Bana, Benim Tatlı Yalanım reyting sıralaması

11 Temmuz reyting sonuçları: Perşembe Güven Bana, Benim Tatlı Yalanım reyting sıralaması

11 Temmuz reyting sonuçları: Perşembe Güven Bana, Benim Tatlı Yalanım reyting sıralaması

11 Temmuz reyting sonuçları araştırılıyor. Perşembe akşamları Star TV’de Benim Tatlı Yalanım, ATV’de Güven Bana, Kanal D’de Yaparsın Aşkım, TRT 1’de Tek Yürek programları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor. Geçen hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Benim Tatlı Yalanım birinci, Müge Anlı’nın sunuculuğunu yaptığı Güven Bana üçüncü, Tek Yürek dizisi beşinci oldu. İşte reyting sıralaması ile ilgili detaylar…

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 11 Temmuz reyting sonuçlarında kim birinci? Perşembe akşamları Star TV’de Benim Tatlı Yalanım, ATV’de Güven Bana, Kanal D’de Yaparsın Aşkım, TRT 1’de Tek Yürek programları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu araştırılıyor. 4 Temmuz reyting sonuçlarında AB puan türünde Benim Tatlı Yalanım birinci, Müge Anlı’nın sunuculuğunu yaptığı Güven Bana üçüncü, Tek Yürek dizisi beşinci oldu. Güncel reyting sonuçları ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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