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  3. 11 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Salı EDHO, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması

11 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Salı EDHO, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması

11 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı" Salı EDHO, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması

Salı günü dizilerinin reytingleri merak ediliyor. İzleyiciler, sevdikleri ve takip ettikleri dizilerin reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığını araştırıyor. Salı günleri Atv'de EDHO, Show Tv'de Ramo, Kanal D'de Hekimoğlu ekranlara geliyor. Geçtiğimiz hafta final yapan Kadın dizisinin özel bölümü de bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Peki, 11 Şubat reyting sonuçlarında kim birinci olacak? İşte EDHO, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması...

11 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Salı günleri Atv'de EDHO, Show Tv'de Ramo, Kanal D'de Hekimoğlu ekranlara geliyor. Geçtiğimiz hafta Total puan türünde Kadın dizisi birinci sırada, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üçüncü sırada, Ramo altıncı sırada, Hekimoğlu sekizinci sırada yer aldı. 11 Şubat Salı EDHO, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralamasına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

 


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