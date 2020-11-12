12 Kasım 2020 Perşembe 09:35 | Son Güncelleme:
11 Kasım Çarşamba reyting sonuçları! Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman reyting sonuçları nasıl?
11 Kasım Çarşamba reyting sonuçları yakından takip ediliyor. Akşam en çok izlenen ilk 10 yapım ve zirvenin sahibi belli olacak. Dün akşam Kanal D'de de Sadakatsiz, Show Tv'de Güldür Güldür, Tv 8'de Doğduğun Ev Kaderindir ve ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman yer aldı. 11 Kasım Çarşamba gününe ait reyting sonuçları, Total, AB ve ABC gruplarında sıralanıyor. İşte Reyting sonuçları 11 Kasım Çarşamba...
11 Kasım Çarşamba reyting sonuçları bugün belli olacak. Dizilerin yeni bölümleri dün akşam izleyici karşısına çıktı. Total, AB ve ABC gruplarında yer alana reyting sonuçlarında ilk 10 programa yer veriliyor ve zirvedeki yapımın ismi belli oluyor. 10 Kasım Salı akşamı televizyonda Kanal D'de de Sadakatsiz, Show Tv'de Güldür Güldür, Tv 8'de Doğduğun Ev Kaderindir ve ATV'de ise Kuruluş Osman yer aldı. 11 Kasım Çarşamba reyting sonuçları sizlerle...