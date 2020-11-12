11 Kasım Çarşamba reyting sonuçları! Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman reyting sonuçları nasıl?

11 Kasım Çarşamba reyting sonuçları bugün belli olacak. Dizilerin yeni bölümleri dün akşam izleyici karşısına çıktı. Total, AB ve ABC gruplarında yer alana reyting sonuçlarında ilk 10 programa yer veriliyor ve zirvedeki yapımın ismi belli oluyor. 10 Kasım Salı akşamı televizyonda Kanal D'de de Sadakatsiz, Show Tv'de Güldür Güldür, Tv 8'de Doğduğun Ev Kaderindir ve ATV'de ise Kuruluş Osman yer aldı. 11 Kasım Çarşamba reyting sonuçları sizlerle...