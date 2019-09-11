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  3. 11 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk reyting sıralaması

11 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk reyting sıralaması

11 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı" Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk reyting sıralaması

11 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk reyting sıralaması nedir? Çarşamba akşamları Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Fox TV’de The Taste Türkiye yapımları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu merak ediliyor. Reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Çarşamba günü reyting sıralamasında kim birinci? Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Fox TV’de The Taste Türkiye programları çarşamba akşamları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor. Geçen hafta açıklanan sonuçlarda Total'de Afili Aşk dizisi 22.91 Share alarak birinci oldu. Yeni sezonu başlayan Sen Anlat Karadeniz ise 16.31 Shar alarak ikinci sırayı aldı.

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