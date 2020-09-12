  • $7,4755
  • 8,8596
  • 466.23
  • 1102.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • 11 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları listesi nasıl?
12 Eylül 2020 Cumartesi 09:19 | Son Güncelleme:

11 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları listesi nasıl?

11 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı" Reyting sonuçları listesi nasıl"

11 Eylül tarihli reyting sonuçları hafta sonuna giriş yaparken izleyicilerin en çok neleri tercih ettiklerini gösteriyor. Akşamları işte yorgun dönen vatandaşlar TV karşısında keyifli vakit geçirmek istiyorlar. Dizi, film ve programlar arasından izlenme oranı yüksek olanlar ise reyting sonuçları listesine giriyor.

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dizi, film, programlar arasından en çok izlenenler reyting sonuçları listesinde ilk 10'da yer alıyor. Dün akşam Babil dizisi yeni sezonu ile ekranlara dönüş yaptı. MasterChef'te ise dokunulmazlık heyecanı vardı.

<p>Çocukların gelişiminde beslenmenin önemine vurgu yapan uzmanlar, ilk 2 yılda yanlış beslenme nede

2 yaşına kadar yanlış beslenme boy geriliğine sebep oluyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik ve doğal çözümler

Şanlıurfa'da bir tırda 185 kilogram eroin ele geçirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.