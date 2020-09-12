12 Eylül 2020 Cumartesi 09:19 | Son Güncelleme:
11 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları listesi nasıl?
11 Eylül tarihli reyting sonuçları hafta sonuna giriş yaparken izleyicilerin en çok neleri tercih ettiklerini gösteriyor. Akşamları işte yorgun dönen vatandaşlar TV karşısında keyifli vakit geçirmek istiyorlar. Dizi, film ve programlar arasından izlenme oranı yüksek olanlar ise reyting sonuçları listesine giriyor.
Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dizi, film, programlar arasından en çok izlenenler reyting sonuçları listesinde ilk 10'da yer alıyor. Dün akşam Babil dizisi yeni sezonu ile ekranlara dönüş yaptı. MasterChef'te ise dokunulmazlık heyecanı vardı.