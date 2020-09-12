11 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları listesi nasıl?

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dizi, film, programlar arasından en çok izlenenler reyting sonuçları listesinde ilk 10'da yer alıyor. Dün akşam Babil dizisi yeni sezonu ile ekranlara dönüş yaptı. MasterChef'te ise dokunulmazlık heyecanı vardı.