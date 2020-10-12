12 Ekim 2020 Pazartesi 09:18 | Son Güncelleme:
11 Ekim Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Öğretmen, Arıza, MasterChef reyting sıralaması sonuçları nasıl?
Total, AB ve ABC olarak üç kategoride toplanan reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dün akşam yayınlanan Arıza, Öğretmen, MasterChef gibi yapımların izlenme oranları 11 Ekim tarihli reyting sonuçları listesi ile belli oluyor.
11 Ekim tarihli reyting sonuçları pazar günü izlenme oranı yüksek olan ilk 10 programı listeliyor. Dün akşam TV'de Arıza, Maria ile Mustafa, Menajerimi Ara gibi diziler vardı. Ekranların sevilen dizisi Öğretmen de yeni sezonu ile izleyici karşısına geçti. Reyting sonuçları listesinde üst sıralarda yer almaya çalışan bu yapımların izlenme oranları kayıt altına alındı.