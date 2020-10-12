11 Ekim Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Öğretmen, Arıza, MasterChef reyting sıralaması sonuçları nasıl?

11 Ekim tarihli reyting sonuçları pazar günü izlenme oranı yüksek olan ilk 10 programı listeliyor. Dün akşam TV'de Arıza, Maria ile Mustafa, Menajerimi Ara gibi diziler vardı. Ekranların sevilen dizisi Öğretmen de yeni sezonu ile izleyici karşısına geçti. Reyting sonuçları listesinde üst sıralarda yer almaya çalışan bu yapımların izlenme oranları kayıt altına alındı.