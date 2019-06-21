100.000 TL büyük para ödüllü 21 Haziran Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı!
Oyna Kazan sevenlerine müjde! Bugün 22:00’da başlayacak yarışmanın büyük ödülü tam 100.000 TL! Her gün binlerce seveni tarafından heyecanla oynanan ve ödülleri ile para kazandıran yarışma prgoramı Oyna Kazan 21 Haziran ödülü herkesin ilgisini çekmeyi başardı! Her gün Oyna Kazan Instagram hesabından paylaşılan bir ipucu sorusu sayesinde yarışmacılar büyük ödülü kazanmayı bir adım daha yaklaşıyor. İpucu sorusu haricinde bir de editörün kıyağı var! Oyna Kazan 21 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz
Oyna Kazan 21 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağı binlerce kişi tarafından aratılmaya başlandı. Bugün Oyna Kazan para ödülü tam 100.000 TL! 10.000 kişiden itibaren Kazandıran Sorular, 5’te 5’te 35.000?, toplam ödül 100.000 TL olacak. Oyna Kazan geçtiğimiz günlerde yarışmaya farklı heyecanlar katmak için Doğru - Yanlış formatını hayata geçirdi. Saat 22:00’da başlayacak yarışma programı için ipucu sorusu ve editörün kıyağı da büyük önem teşkil ediyor. 2 tane soruyu bilme garantisi sağlamak isteyen vatandaşlar Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağını öğrenmek istiyorlar. İşte detaylar
Oyna Kazan 21 Haziran ipucu sorusu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine girilecektir.
Oyna Kazan editörün kıyağına haberin devamından ulaşabilirsiniz