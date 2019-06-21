100.000 TL büyük para ödüllü 21 Haziran Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı!

Oyna Kazan 21 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağı binlerce kişi tarafından aratılmaya başlandı. Bugün Oyna Kazan para ödülü tam 100.000 TL! 10.000 kişiden itibaren Kazandıran Sorular, 5’te 5’te 35.000?, toplam ödül 100.000 TL olacak. Oyna Kazan geçtiğimiz günlerde yarışmaya farklı heyecanlar katmak için Doğru - Yanlış formatını hayata geçirdi. Saat 22:00’da başlayacak yarışma programı için ipucu sorusu ve editörün kıyağı da büyük önem teşkil ediyor. 2 tane soruyu bilme garantisi sağlamak isteyen vatandaşlar Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağını öğrenmek istiyorlar. İşte detaylar

Oyna Kazan 21 Haziran ipucu sorusu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine girilecektir.

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