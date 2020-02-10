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  3. 10 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması

10 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması

10 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı" Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması

Reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. İzleyiciler aynı gün farklı kanallarda yayınlanan dizi, film veya programlardan hangisinin zirvede yer aldığını merak ediyor. 10 Şubat Pazartesi akşamı Show Tv’de Çukur, Star Tv’de Sefirin Kızı, Kanal D’de Zalim İstanbul, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Fox Tv’de Yasak Elma, Tv8’de Müslüm filmi ekranlara geliyor. Peki, reytinglerde kim birinci olacak? sorusunun yanıtı haberimizde..

Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması merak ediliyor. Her Pazartesi Show Tv’de Çukur, Star Tv’de Sefirin Kızı, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox Tv’de Yasak Elma dizileri yeni bölümleri ile izleyicinin beğenisine sunuluyor. İzleyiciler hangi dizinin reyting sıralamasında birinci olduğunu öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz hafta totalde Sefirin Kızı birinci, Çukur ise ikinci sırada yer almıştı. Peki, 10 Şubat Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma reyting sıralamasında kim birinci oldu?

 


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