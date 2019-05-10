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  3. 10 Mayıs reyting sonuçları: Cuma Hercai, İstanbullu Gelin reyting sıralaması

10 Mayıs reyting sonuçları: Cuma Hercai, İstanbullu Gelin reyting sıralaması

10 Mayıs reyting sonuçları: Cuma Hercai, İstanbullu Gelin reyting sıralaması

10 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Hercai, İstanbullu Gelin reyting sıralaması merak ediliyor. Cuma akşamları Star TV’de İstanbullu Gelin, Atv’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, Fox TV’de Kızım dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen dizi belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Hercai 16.51 share alarak ikinci, İstanbullu Gelin 13.82 share alarak üçüncü, Arka Sokaklar 10.33 share alarak dördüncü oldu.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Cuma reyting sıralamasında hangi dizi birinci? ATV’de Hercai, Star TV’de İstanbullu Gelin, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, Fox TV’de Kızım dizileri her hafta Cuma akşamları ekrana geliyor. Final yapacak olan İstanbullu Gelin ve yeni favori diziler arasında yer alan Hercai her hafta izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Hercai 16.51 share alarak ikinci sırada, İstanbullu Gelin 13.82 share alarak üçüncü sırada, Arka Sokaklar 10.33 share alarak dördüncü sırada yer aldı. İşte detaylı reyting sıralaması...

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