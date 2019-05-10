10 Mayıs reyting sonuçları: Cuma Hercai, İstanbullu Gelin reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Cuma reyting sıralamasında hangi dizi birinci? ATV’de Hercai, Star TV’de İstanbullu Gelin, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, Fox TV’de Kızım dizileri her hafta Cuma akşamları ekrana geliyor. Final yapacak olan İstanbullu Gelin ve yeni favori diziler arasında yer alan Hercai her hafta izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Hercai 16.51 share alarak ikinci sırada, İstanbullu Gelin 13.82 share alarak üçüncü sırada, Arka Sokaklar 10.33 share alarak dördüncü sırada yer aldı. İşte detaylı reyting sıralaması...