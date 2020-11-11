11 Kasım 2020 Çarşamba 10:22 | Son Güncelleme:
10 Kasım reyting sonuçlarında zirvenin sahibi kim oldu? Masumlar Apartmanı reyting sonuçlarında rekor kırdı!
10 Kasım reyting sonuçları sonrası yapımların hangi grupta kaçıncı sırada yer aldığı belli olacak. Dün akşam ATV'de EDHO, Tv 8'de MasterChef, Fox Tv'de Baraj, TRT 1'de Masumlar Apartmanı reyting sıralaması merak ediliyor. Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. İşte 10 Kasım reyting sonuçlarında zirvenin sahibi olan isim...
10 Kasım reyting sonuçları açıklanınca dün akşam ekrana gelen yapımların sıralaması belli olacak. Dün akşam ATV'de EDHO, Tv 8'de MasterChef, Fox Tv'de Baraj, TRT 1'de Masumlar Apartmanı Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Savaş gibi yayınlar yer aldı. Geçen hafta açıklanan reyting sonuçlarına göre Total'de Masumlar Apartmanı birinci, EDHO ikinci oldu. 10 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?