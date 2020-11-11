10 Kasım reyting sonuçlarında zirvenin sahibi kim oldu? Masumlar Apartmanı reyting sonuçlarında rekor kırdı!

10 Kasım reyting sonuçları açıklanınca dün akşam ekrana gelen yapımların sıralaması belli olacak. Dün akşam ATV'de EDHO, Tv 8'de MasterChef, Fox Tv'de Baraj, TRT 1'de Masumlar Apartmanı Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Savaş gibi yayınlar yer aldı. Geçen hafta açıklanan reyting sonuçlarına göre Total'de Masumlar Apartmanı birinci, EDHO ikinci oldu. 10 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?