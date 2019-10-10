10 Ekim reyting sonuçları: Perşembe günü Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sıralaması
10 Ekim reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de Şampiyon dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu belli oluyor. Fox TV’de yer alan Mucize Doktor dizisi her hafta sıralamada zirvede yer alıyor. İşte güncel reyting sonuçları ile ilgili detaylar…
Reyting sonuçları güncel olarak yayınlanıyor. 10 Ekim Perşembe reyting sonuçlarında kim birinci? Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de Şampiyon, TV 8’de MasterChef Türkiye programları ekrana geliyor. Bazı kanallar da yabancı veya yerli filmleri izleyici ile buluşturuyorlar. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından da sıralama belli oluyor. Reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.