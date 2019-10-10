10 Ekim reyting sonuçları: Perşembe günü Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak yayınlanıyor. 10 Ekim Perşembe reyting sonuçlarında kim birinci? Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de Şampiyon, TV 8’de MasterChef Türkiye programları ekrana geliyor. Bazı kanallar da yabancı veya yerli filmleri izleyici ile buluşturuyorlar. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından da sıralama belli oluyor. Reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.