11 Aralık 2020 Cuma 11:30 | Son Güncelleme:
10 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, Sol Yanım, reyting sonuçları birinci kim?
10 Aralık reyting sonuçları açıklandı. 10 Aralık reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen yapım Total, AB ve ABC gruplarında ilk 10 sırada yer aldı. İzleyiciler, takip ettikleri dizilerin ne kadar izlendiğini öğrenmek için 10 Aralık reyting sonuçlarına yönelik arama yapıyor. Dün akşam Show Tv'de Alev Alev, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv'de Sol Yanım, Tv 8'de MasterChef ve Kanal D'de yeni dizi İyi Aile Babası ekrana geldi.
10 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçları, dizilerin Türkiye'de Total, AB ve ABC gruplarında ne kadar izlendiğini belirtiyor. Dün akşam televizyon yayın akışında TRT 1'de Kalk Gidelim, Show Tv'de Alev Alev, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Tv 8'de MasterChef, Star tv'de Sol Yanım ve Fox Tv'de Mucize Doktor bulunuyordu. 10 Aralık reyting sonuçları izleyenlerin arama yaptığı konulardan oldu. 10 Aralık reyting sonuçlarına göre dün akşam zirvenin sahibi olan isim...