10 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, Sol Yanım, reyting sonuçları birinci kim?

10 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçları, dizilerin Türkiye'de Total, AB ve ABC gruplarında ne kadar izlendiğini belirtiyor. Dün akşam televizyon yayın akışında TRT 1'de Kalk Gidelim, Show Tv'de Alev Alev, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Tv 8'de MasterChef, Star tv'de Sol Yanım ve Fox Tv'de Mucize Doktor bulunuyordu. 10 Aralık reyting sonuçları izleyenlerin arama yaptığı konulardan oldu. 10 Aralık reyting sonuçlarına göre dün akşam zirvenin sahibi olan isim...