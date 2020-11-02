02 Kasım 2020 Pazartesi 09:52 | Son Güncelleme:
1 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün Arıza, MasterChef, Menajerimi Ara reyting sıralaması nasıl?
Reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Hangi yapımın daha çok izlendiğini merak edenler reyting sıralamasını inceliyor. 1 Kasım Pazar günü sevilen dizilerden Arıza ve Menajerimi Ara ekranlara geldi. MasterChef Türkiye eleme gecesi de dün akşam yayınlandı. Peki, hangi yapım birinci oldu? 1 Kasım Pazar Arıza, MasterChef, Menajerimi Ara reyting sıralaması nasıl?
Arıza, MasterChef, Menajerimi Ara reyting sıralaması gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Reyting sonuçlarını yakından takip eden televizyon izleyicileri dün akşam yayınlanan yapımlardan hangisinin kaçıncı sırada yer aldığını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Total'de MasterChef birinci, Arıza ikinci olmuştu. Peki, 1 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?