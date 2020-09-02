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  3. 1 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu?
02 Eylül 2020 Çarşamba 09:37 | Son Güncelleme:

1 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu?

1 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı" Reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu"

1 Eylül reytimng sonuçları eylül ayının ilk, izlenme oranı listesini gösteriyor. Popüler kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar arasından bazıları daha çok tercih ediliyor. Akşamları evinde televizyon keyfi yapan vatandaşlar reyting sonuçları listesine, izledikleri yapımlar ile katkıda bulunmuş oluyorlar.

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. 1 Eylül reyting sonuçları eylül ayına girişte izleyicilerin en çok tercih ettikleri yapımları gösteriyor. İzlenme oranı en yüksek olan ilk 10 yapım listede yer alıyor. Dün akşam, sezon finali yapmış olan dizilerin yeni sezonları ekrana geldi. Baraj ve Hekimoğlu dizileri yeni bölümleri ile izleyici karşısına geçti.

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