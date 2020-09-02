1 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu?

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. 1 Eylül reyting sonuçları eylül ayına girişte izleyicilerin en çok tercih ettikleri yapımları gösteriyor. İzlenme oranı en yüksek olan ilk 10 yapım listede yer alıyor. Dün akşam, sezon finali yapmış olan dizilerin yeni sezonları ekrana geldi. Baraj ve Hekimoğlu dizileri yeni bölümleri ile izleyici karşısına geçti.