1 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Salı Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralaması
Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Salı akşamları ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV’de Kardeş Çocukları, TV 8’de Masterchef, Fox TV’de Kadın yapımları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde EDHO 7.26 reyting alarak birinci olmuştu.
1 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Salı reyting sıralamasında hangi dizi birinci? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV’de Kardeş Çocukları, TV 8’de Masterchef, Fox TV’de Kadın yapımları salı akşamları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde EDHO 7.26 reyting alarak birinci, MasterChef Türkiye dördüncü olmuştu. Güncel reyting sonuçlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.