Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7182
  • 6,2554
  • 271.725
  • 103877
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 1 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Salı Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralaması

1 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Salı Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralaması

1 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı" Salı Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Salı akşamları ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV’de Kardeş Çocukları, TV 8’de Masterchef, Fox TV’de Kadın yapımları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde EDHO 7.26 reyting alarak birinci olmuştu.

1 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Salı reyting sıralamasında hangi dizi birinci? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV’de Kardeş Çocukları, TV 8’de Masterchef, Fox TV’de Kadın yapımları salı akşamları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde EDHO 7.26 reyting alarak birinci, MasterChef Türkiye dördüncü olmuştu. Güncel reyting sonuçlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Acı haberi alan ünlüler hastaneye koştu
Balayı rotaları belli oldu
Bade İşçil ile aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi
Pınar Altuğ'u yine çıldırttılar!
Bedelli askerlik için gün sayıyor
<p>Kılıçdede Mahallesi Muhtarı Sebahittin Yavuz´un 9 yaşındaki golden cinsi köpeği, annesinin terk e

Yürekleri Isıtan Görüntü... Yavru Kediyi Böyle Emzirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarık Ünlüoğlu'nun acı haberini alan ünlüler hastaneye koştu

WhatsApp mesajlaşmalarında yeni dönem