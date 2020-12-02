1 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları: Masumlar Apartmanı, EDHO, MasterChef reyting sonuçları

Reyting sonuçlar yakından takip edilmeye devam ediliyor. Ekran başındaki izleyiciler dizi, film ve programlar Total, AB ve ABC gruplarında listede yer alıyor. Dün akşam TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tv 8'de MasterChef, Kanal D'de Hekimoğlu ve Show Tv'de Baraj 1 Aralık reyting sonuçlarına göre sıralaması belli oldu. Her salı ekrana yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan yapımların 1 Aralık reyting sonuçları sizlerle...