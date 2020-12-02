02 Aralık 2020 Çarşamba 09:23 | Son Güncelleme:
1 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları: Masumlar Apartmanı, EDHO, MasterChef reyting sonuçları
1 Aralık reyting sonuçlarında en çok izlenen yapım belli oldu. Her gün farklı dizi, film ve programlar ekrana yeni bölümleri ile geliyor. Dün akşam TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tv 8'de MasterChef, Kanal D'de Hekimoğlu seyirci ile buluştu. 1 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? Yapımlar Total, AB ve ABC gruplarında sıralanıyor. İşte 1 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları...
Reyting sonuçlar yakından takip edilmeye devam ediliyor. Ekran başındaki izleyiciler dizi, film ve programlar Total, AB ve ABC gruplarında listede yer alıyor. Dün akşam TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tv 8'de MasterChef, Kanal D'de Hekimoğlu ve Show Tv'de Baraj 1 Aralık reyting sonuçlarına göre sıralaması belli oldu. Her salı ekrana yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan yapımların 1 Aralık reyting sonuçları sizlerle...