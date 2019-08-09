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  3. Özcan Deniz ve Feyza Aktan'dan flaş karar!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'dan flaş karar!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'dan flaş karar!

Özcan Deniz, boşandıktan sonra görüşmeye devam ettiği Feyza Aktan’ın uyum sağlayamadığı Zekeriyaköy’deki evlerinden ayrılıyor.

Bilgen BÜLBÜL

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’dan vazgeçemiyor. İki ay önce tek celsede boşanan çiftten Özcan Deniz, Aktan’a ikinci bir şans verdi. Yurtdışında yaşadıkları tartışma sonrası evliliklerini sonlandırdıkları söylenen ikili, ayrılsalar da çocukları Kuzey için görüşmeye devam etme kararı aldı. Çift bunun için ilk olarak Zekeriyaköy’deki lüks villarından taşınma kararı aldı. Feyza Aktan çevreye uyum sağlayamadığı için evlerini değiştirmek isteyen çift, Boğaz’da ev bakmaya başladı. Şimdilerde emlakçılarla görüşmeler halinde olan Deniz, içlerine sinen evi bulduktan sonra tatil dönüşü taşınma işlemlerini hızlandıracak. 

Bodrum tatillerine devam eden Özcan Deniz ile Feyza Aktan diğer taraftan Boğaz’daki emlakçılarla görüşmeler halinde... 

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