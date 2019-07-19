Söz dizisinin Derman'ı Timur Acar eşi ve kızı ile tura çıktı!

Timur Acar ile Eda Özerkan, Çeşme, Bodrum gibi sahil kasabaları yerine, Karadeniz’in eşsiz manzaralarını seçti. Kızları Eliz’i yanına alan çift, sosyal medya hesaplarından ailece paylaştıkları fotoğraflarla beğeni topluyor. Doyasıya gezip, bolca fotoğraf çekinen çift gezip, gördükleri yerler karşısındaki hayranlıklarını gizlemiyor.