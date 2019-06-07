Torun Charlotte Grace Kelly'nin gölgesinde kaldı

sevcaningardirobu@gmail.com

@sevcaningardirobu

Monako Prensesi Caroline’in kızı Charlotte Casiraghi’nin film yapımcısı Dimitri Rassam ile düğününden ilk kareyi görünce, ilk akla gelen anneanne Grace Kelly ile torunun benzerliği oldu. Anneanne mi, torun mu daha güzel diyen kadar, Caroline’nın anneannesine benzerliği dünya basınında yer aldı. Hemen bir karşılaştırma yapıyoruz madem; Kelly’nin o yıllarda giydiği dantel detaylı gelinlik daha hoş. Charlotte’un nikâh için giydiği Channel straplez gelinlik sade ve asil fakat daha çok elbise gibi. Ama o yadigar üç sıra pırlantalı Cartier gerdanlık göz kamaştırıcı. Torun, anneannesinin gerdanlığıyla yıllar sonra aynı yerde evliliğini yaptı. Ama Kelly’nin güzelliğini ve zarifliğini geçmeyi başaramadı.

Ajda’nın en kötü resmi

Ajda’nın sadece resmi kötü. Kendisinin kötü olma ihtimalı sıfır. Her zaman Türkiye’nin en şık, en stil kadınıdır ama Magnum için Mert Alaş tarafından çekilen ve basına yansıyan fotoğrafta sanki Ajda değil başka biri var. Fotoğrafı Mert Alaş’ın çektiğine de inanmak istemiyor insan. Ajda’ya öyle bir fotoşop programı uygulanmış ki, Ajda’yı genç göstereyim derken bambaşka biri olmuş. Biz Ajda’yı sahnede, her haliyle seviyoruz. Bu kadar değiştirmeyin bu kadını.

Filtresiz fotoğraf paylaşmayan kaldı mı?

Birkaç kişi de filtre kullanmayınca Hadise gibi eleştiri yağmuruna tutuldu. Ama bu son yapılan fotoşopları görünce, Hadise’nin bu özgüvenini tebrik etmek lazım. Instagram’daki gördüğünüz kişileri, sokakta normal halleriyle tanımanız imkansız hâle geldi. Doğal insana hasret kaldık. Aynı kaşlar, dudaklar, yanaklar, saçlar, gözler. Moda dünyası ne kadar doğallığı ön plana çıkartsa da özellikle Türk kadınları yapaylığın dozunu kaçırdı iyice. Bu arada hem dizisinde, hem de özel hayatında bu güne kadar gördüğüm en doğal ve güzel kesinlikle Özge Özpirinçci.

2019 YAZ RENKLERi

SARI: Bu yazın en favori ve trend rengi. Limon sarısı, hardal sarısı, altın sarısı ve sarının her tonu.

TURUNCU: Turuncu renk de bu yaz her yerde olacak. Sarı turuncu kombinler bile iki rengi buluşturacak.

PEMBE: Pembenin de her tonu pastel tonlardan fuşya renge kadar baştan ayağa favori renklerden olacak.

YEŞİL: Bu renk de yazın sarı, turuncu renge en güzel tonlarla eşlik edecek.

MAVİ: Bebe mavisi herkesin tercih etmediği bir renk olsa da beyaz kadar popüler bu yaz.

LİLA: Mor lavanta renginin her tonu yine renk trendleri arasında olacak.

ÇİÇEK DESENLER: Çiçek desenli elbiseler, şortlar, tişörtler de bu cıvıl cıvıl renklerin üzerinde mutlaka olmalı.