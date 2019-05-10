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Tiyatroya geri dönüş

Tiyatroya geri dönüş

Dizi ve sinema oyuncuları, oyunculuğun er meydanı olan tiyatroya geri dönüş yapıyor.

Son zamanlarda tiyatroya olan ilginin artmasıyla bu alana yönelen ünlüler, sevenlerinin karşısında canlı olarak doğaçlama yapacak. Şener Şen (Zengin Mutfağı), Songül Öden (Lal Hayal), Tamer Karadağlı (İkinin Biri) oyunlarıyla tiyatroseverleri selamlarken Nurgül Yeşilçay ile Tuba Ünsal da bu heyecana ortak olmaya hazırlanıyor. Nurgül Yeşilçay, yeni oyunu hakkında şimdilik açıklama yapmazken Ünsal ‘Ünlü Havvalar, Ademler’ oyunuyla tiyatronun tozunu yutacak. 

Dizilerden tiyatroya transfer… Televizyon dünyasının ünlü isimleri, insanı insanla anlatan tek sanat dalı tiyatroya geri dönüş yapıyor. 

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