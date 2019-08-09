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Tatil ve alışveriş bir arada

Tatil ve alışveriş bir arada

BİKAP alışveriş şenliği Bodrum’da düzenlendi. 50 farklı markanın stant açtığı etkinliğin gelirleri Bizim Çocuklarımız Derneği’ne bağışlandı.

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP)’ın yeni durağı Bodrum oldu. Erkan Ünal ev sahipliğinde Yalıkavak Moon Beach’te gerçekleşen BİKAP Alışveriş Şenliği, seçkin markaları tatilcilerle buluşturdu. Tasarımcılar ve ünlü isimler, 50 farklı markanın stantlarının bulunduğu alışveriş şenliğinde havuz ve güneşin keyfini sürdü. Seçkin markaların yaz koleksiyonlarını sergilediği etkinliğe katılan sosyetik isimler, bol bol alışveriş yaptı. Elde edilen kapı gelirinin Bizim Çocuklarımız Derneği’ne bağışlandığı BİKAP Alışveriş Şenliği Bodrumlulara keyif dolu bir gün yaşattı.

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