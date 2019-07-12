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Süreyya kurdeşen döktürür

Süreyya kurdeşen döktürür

SEVCAN BÜYÜKTURGAY

sevcaningardirobu@gmail.com
@sevcaningardirobu

Süreyya Yalçın gibi bir ikon daha gelmedi dünyaya. Bodrum yine şenlendi sayesinde. Birincisi o fuşya üzerine rengarenk çiçekli mayo. O çiçekler kol altına kadar girmiş. Çiçek kız olacağım derken çiçekçi kız olmuş. İkincisi apoletli, püsküllü, mayo… Sevgili Süreyya kurdeşen dökersin o mayoyla… Daha bizim popstarlarda göremedik böyle bir beach kostümü. Yine ikon sensin. Üçüncü neon yeşil yelek ve çizmeler… Bu en iyisi… En azından esmerliğinden farkedilmeni sağlayacak bir fener gibi.

810 euro’luk püsküllü çuval çanta 

Diğer bir sosyetik güzelimiz Eda Taşpınar da “Jacquemus” marka battal boy plaj çantasıyla poz verdi. Çantanın yaklaşık TL karşılığı 5 bin 500 TL. Çantanın içine zorlarsa Eda da sığar. Moda diye neler gördü bu gözler. Bu da mini el çantalarından sonra aynı modacının tasarımı… Bu çanta 5 bin 500 TL eder mi bilemiyorum ama moda diye taşınmaz onu biliyorum.

Demet ve Hande’nin uyumu 

Demet Akalın ve Hande Yener bu hafta çok iyi ve uyumlu görünüyorlar. Demet Akalın, Tolga Çam imzalı kahve tonlardaki elbisesi ile Hande Yener, Kadir Kılıç’a ait sahne elbisesiyle tamda yaz modasına yakışır şekilde giyinmiş. Demet Akalın’a bu tarz çok yakışmış. Hande Yener de aksesuvarlarıyla yeşil tonları içinde harika.

Kate yine Meghan’a fark attı 

Kraliyet ailesi bu seferde Sussex Düşesi Meghan Markle ve Prens Harry’nin oğlu Archie Harrison’ın vaftiz töreni için bir araya geldi. Yine tecrübeli gelin Kate Middleton güzelliği ve şıklığıyla yeni ve genç geline fark attı. Meghan beyaz Dior elbisesi içinde kötü değil ama Kate’in stili ve Stella McCartney pembe elbisesi, Gianvito Rossi kırmızı stilettoları, Juliette Botteril kırmızı şapka tercihiyle moda dersi verdi. Kırmızı ve pembe uyumu daha iyi gösterilemezdi.

Önce Recep İvedik şimdi Bond 

Şahan Gökbakar 28 kilo verince öyle bir değişim yaşadı ki; o sevimli komik adam gitti, ciddi, yakışıklı bir adam oldu resmen. Recep İvedik tiplemelerini bu saatten sonra yapamaz herhalde. Bundan sonra Gökbakar’ı yakışıklı, genç işadamı veya mahallenin yakışıklı genci rollerinde de görürsek şaşırmayız. Bu değişim çok iyi olmuş. Zarif eşi Selin Gökbakar’ında bu değişimde rolü büyük kesinlikle.

 

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