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Son kararı Hande Erçel veriyor!

Son kararı Hande Erçel veriyor!

Sanatçı Murat Dalkılıç, şarkı seçimlerinde kulağına çok güvendiği Hande Erçel’e danışmadan albümüne almıyor.

Popçu Murat Dalkılıç, yaza ‘Afeta’ albümüyle damga vurmaya hazırlanıyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşayan Dalkılıç’a en büyük destek ise kız arkadaşı Hande Erçel’den geldi. Başarılı popçu, yeni eserlerini albümüne koymadan önce kulağına çok güvendiği Erçel’e dinletti. Erçel’in onayını alan Dalkılıç, böylelikle stüdyoya girip şarkılarını seslendirdi.  

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