Son kararı Hande Erçel veriyor!

Popçu Murat Dalkılıç, yaza ‘Afeta’ albümüyle damga vurmaya hazırlanıyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşayan Dalkılıç’a en büyük destek ise kız arkadaşı Hande Erçel’den geldi. Başarılı popçu, yeni eserlerini albümüne koymadan önce kulağına çok güvendiği Erçel’e dinletti. Erçel’in onayını alan Dalkılıç, böylelikle stüdyoya girip şarkılarını seslendirdi.