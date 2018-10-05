Şöhretin bedeli ağır oluyor!

Şarkı yazmak nasıl hissettiriyor?

Bir şarkıyı tamamladığımda dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Hep söylerler çok ünlü bir klişedir ‘hepsi benim bebeklerim’ diye. Ama gerçekten hepsi bebekleriniz gibi oluyor. Sonuçta yaratımın aşamaları var. Bazen bir cümle yazıyorum, bazen sadece bir kelime, bazen bir oturuşta bir şarkı yazabiliyorken kimi zaman da bir şarkı bir senede tamamlanmıyor. Yani asla ittirmemeye çalışıyorum. Vaktinden önce olgunlaştırmıyorum. Yani GDO’suz şarkılar yazmaya çalışıyorum.

‘Yatıya’ şarkısının sözlerini yazarken nereden ilham aldınız?

Aslında bu hayatta yaşadığım her şeyden ilham alıyorum. Kalıcı şarkılar yazmaya çalışıyorum.

Şarkımı ilk ailem dinler

Siz şöhretten korkuyor musunuz?

Şöhretten korkmuyorum. Şarkılarımı milyonlara duyurmak istiyorum. Şöhret bazı kapıların kolay açılmasını sağlıyor ama getirisi olduğu kadar bedelleri de ağır.

Şarkılarınızı ilk kime dinletiyorsunuz?

Şarkımı ilk dinleyen kişinin profesyonel anlamda müzik bilmiyor olması lazım. Sadece iyi bir dinleyici olması yeterli. Bu yüzden ilk aileme dinletirim.

Hayallerinizi gerçekleştirmek için yaptığınız en büyük fedakarlık neydi?

2011 senesinde mimarlık 3. sınıf öğrencisiyken, gözümü karartıp ‘O Ses Türkiye’nin ilk sezonuna katılmak gibi bir çılgınlık yaptım. Tek derdim daha çok sektör insanı tanımaktı.