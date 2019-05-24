Sıralama yanlış olmamış mı?

ABD menşeli ‘Top Beauty World’ internet sitesi 2019 yılının en yakışıklı 100 ismini seçti. Türkiye’den sadece 3 isim var. Çağatay Ulusoy 6., Kıvanç Tatlıtuğ 38., Barış Arduç ise 43. sırada. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama Kıvanç Tatlıtuğ’un en önde olması gerekirdi. Listede 1. seçilen Zayn Malik olunca da diğer yakışıklılara biraz haksızlık olmuş. Listede Kenan İmirzalıoğlu, Can Yaman ve Burak Özçivit’in olmaması da enteresan! Bu anket bizde yapılsa eminim ki sonuçlar çok farklı olurdu.

Jennifer’dan nişanlanacak kızlara ders

Yaz geldi. Nişan ve düğün sezonu başladı. Bu tip serenomileri seven millet olarak bu hafta Cooke Maroney ile nişanlanan Jennifer Lawrence’ın nişan elbisesi genç kızlarımıza örnek olsun. Biz her ne kadar taşlı, pullu, kabarık dikkat çeken elbiseler tercih etsek de sade bir elbiseyle de muazzam görünüldüğünün tam da ispatı.

Cannes’da bir şık bir rüküş Türk güzeli

Dilan Çiçek Deniz; Hakan Yıldırım imzalı elbisesi içinde oldukça şık. Zaten Yıldırım yapınca şık olmamanız imkansız. Renk, tasarım, baştan aşağı mükemmel. Bu durumda rüküşümüz Meryem Üzerli. Cannes’da iki elbise giydi. Biri transparan elbise ki, görmeyen kalmadı sanırım. Diğeri bu kırmızı “Maison” elbise. Her ikisi de birbirinden kötü dekolteden başka hiçbir detay yok. Meryem dikkat çekmek isterken abartmış durumu.

Kırmızı halıda yürüyen mücevherler

Selana Gomez: Beyaz elbise kesinlikle Bulgari kolyeyi haketmedi. Büyük haksızlık mücevhere.

Izabel Goulart: Derin sırt dekolteli elbisesi ve Chopard küpeleri muhteşem uyumluydu.

Araya Hargate: Chopard pırlanta kolye ve küpesi çok zarif ancak Ralph& Russo lila elbise maalesef kötüydü.

Bella Hadid: Küpeleri ve bilekliği elbisesiyle uyum içindeydi

Elle Fanning: Elbisesi ne kadar rüküşse, damla küpeleri bir o kadar zarifti.

Carla Bruni: Tek omuz mavi elbisesiyle uyumlu Bulgari küpeleri içinde en uyumlulardandı.