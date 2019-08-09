Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4792
  • 6,1348
  • 262.155
  • 99208.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Life
    3. >
  3. Neslihan Atagül köy evine yerleşecek!

Neslihan Atagül köy evine yerleşecek!

Neslihan Atagül köy evine yerleşecek!

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, Engin Akyürek’le ‘Sefirin Kızı’ adlı dizide başrolü paylaşacak.

Ege’de yaşanan destansı bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturacak olan yapımın çekimleri Muğla’da gerçekleşecek. Atagül, setin kurulacağı mekânda otelde kalmak yerine kendine ev kiralayacak. Doğayla iç içe olmayı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren oyuncu, özellikle köyden müstakil bir eve yerleşecek. Eşi Kadir Doğulu da hafta sonları Atagül’ün yanında soluğu alacak. 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Jennifer Lopez Türk mutfağına bayıldı... İşte en beğendiği lezzet
Gupse Özay ve Barış Arduç çifti o iddiaları yalanladı: Öyle bir şey yok
İhanet iddialarına ilk açıklama
Gerçek bambaşka çıktı! Meğer Demet Özdemir...
Hilal Altınbilek'e ihanet iddiaları soruldu

Kurban Pazarının Tek Kadın Besicisini Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

Denizli’deki 6 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler