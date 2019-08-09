Neslihan Atagül köy evine yerleşecek!

Ege’de yaşanan destansı bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturacak olan yapımın çekimleri Muğla’da gerçekleşecek. Atagül, setin kurulacağı mekânda otelde kalmak yerine kendine ev kiralayacak. Doğayla iç içe olmayı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren oyuncu, özellikle köyden müstakil bir eve yerleşecek. Eşi Kadir Doğulu da hafta sonları Atagül’ün yanında soluğu alacak.