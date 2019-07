'Şarkılarımı bizzat yaşayarak yazdım'

Recep ASLAN

Sizin adınıza böyle bir albüm yapılması fikri nasıl ortaya çıktı?

90’lı yıllarda yaptığımız şarkılar, son zamanlarda büyük ilgi görmeye başladı. Genç solistler, bunları yeniden yorumladılar. Yeni aranje ve yorumla beğeniye sunulan şarkılar dijital ortamda büyük ilgiyle karşılandı.

Bin iki yüzden fazla şarkının sözlerine imza attınız. Bunlara yetecek bir ilham kaynağı var mı?

90’lar ağırlıklı olmak üzere bu zamana kadar piyasaya sunduğum bin 500’e yakın şarkımın 600’e yakını kliplendi. Bunları bir başarı sayarsak bu başarının yarısı sözlerimi harika müzikleriyle buluşturan bestecilerindir. Dillere pelesenk olan birçok şarkım bizzat yaşayarak yazdığım sözlerden oluşuyor. Ancak, profesyonellik arttıkça başkalarının yaşadıkları da şarkılarınıza ilham kaynağı olabiliyor.

Günümüzde piyasaya sunulan çoğu şarkının ömrü kısa oluyor. Sizce bunun sebebi nedir?

Psikiyatristler der ki: ‘Kendinizde bir rahatsızlık hissediyorsanız, sizinle aynı sosyal çevredeki insanların çoğunda aynı rahatsızlık vardır!’. Aşk da bir rahatsızlıktır esasen ve siz içinde bulunduğunuz hali, güzel ifade etmeyi başarırsanız sizinle aynı duyguları yaşayan insanlara bir anlamda tercüman olursunuz.

HIZLI TÜKETİM ÇAĞINDAYIZ

Eski şarkıların bu kadar seviliyor olmasını ve sürekli cover çalışmalarının yapılmasını neye bağlıyorsunuz?

Yaşadığımız aşkların samimiyetiyle her türlü zorluk ve engel karşısında gösterdiğimiz sabra bağlıyorum. Bizler çabuk vazgeçmezdik. Şimdi ise hızlı tüketim çağındayız. Yemeğe, kıyafete, bilgiye vs olduğu gibi birbirimize de kolay ulaşıyoruz. Sonunda her şeyden olduğu gibi birbirimizden de çabuk sıkılıp kolay vazgeçiyoruz.