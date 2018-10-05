Şarkı söylemek için eğitim şart değil

Röportaj: Bilgen Bülbül

’Dibine Dibine’ adlı şarkınız, dinleyicinizden beklediğiniz ilgiyi gördü mü?

Bu çalışmayı ben bir yıldır hayal ediyordum. Bir yılın sonunda hayallerimi gerçekleştirdim. Tam olarak düşlediğim gibi bir çalışma odu. Sevenlerimde projeme sahip çıkarak, eserimi benimsediler.

Klip Afrika’da çekildi. Nasıl geçti çekimler?

Afrika’da klip çekmek benim için bir fikir değil, hayaldi. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Tabii ki kolay değildi ama güzel şeyler, zorlukları aşınca geldiği için çektiğim bütün zorluklara değdi. Bunun da en büyük göstergesi şarkının ve klibin bu kadar çok sevilip, beğenilip konuşulması oldu.

Evlenme teklifi almanız dışında ilginç bir anınız oldu mu?

Evet, evlenme teklifi çok güzel ve hayatım boyunca asla unutamayacağım bir andı. Hiçbir zorlukla karşılaşmadım sadece gitmeden önce bilmediğim bir ülke ve çok uzak olması sebebiyle bir aksilikle karşılaşırsam, atlayıp uçağa dönebileceğim bir mesafe olmaması sebebiyle tedirginliklerim vardı. Gitmeden önce gidenlerden duyduğum kadarıyla şehrin çok tehlikeli olduğu söyleniyordu. Bununla ilgili biraz tedirginlik yaşadım ama oraya gittiğimde her şey su gibi aktı gitti.

İlerleyen günlerde yeni projeleriniz var mı?

‘Yıldızlı Şarkılar’ albümünde söylediğim ‘Vazgeçtim’, şarkısını Ozan Doğulu ile kliplendirmek istiyorum. Ayrıca yeni bir projemiz var. Şu anda iletişim halindeyiz. Netleştiği zaman sizlere güzel bir haberim daha olacak.

HAYATTAKİ EN BÜYÜK AŞKIM MÜZİK

Müziğe dair hayalleriniz aranızda neler var?

Çok şey var, hatta o kadar çok ki hangisini nasıl sıralayarak hayata geçireceğimi şaşırıyorum... Şimdi single zamanı, şimdi albüm zamanı, şimdi tam da bu şarkının sırası derken kendimi hayallerimi sıraya sokmaya çalışırken buluyorum... Müzik en büyük aşkım...

Bir şarkının hit olmasını sağlayan en önemli ayrıntı nedir?

Müzik, söz… Hepsi bir bütün. Söz ve müzikle olmaz... Bir şarkı hitse eğer doğru solistle beraber hayata geçtiği için hittir.

DÜĞÜNÜMDE EĞLENMEK iSTiYORUM

Bu rada tebrik ederiz Çağrı Terlemez ile nişanlandınız. Parmağınızda yüzük olması neler hissettiriyor?

Güzel bir his, farklı... Herkesin gerçek aşkı bulmasını ve aşkının ismini bir yüzükle beraber her daim yanında taşıma hissini yaşamasını isterim.

Hayalini kurduğunuz düğün konsepti nasıl?

Ailem ve sevdiklerimin çok eğlendiği bir konsept benim için yeterli. Afrika’da ki seramoni benim için fazlasıyla iddialı ve hayal üstüydü zaten. Umarım düğünümde çok eğlenceli ve bol kahkahalı olur.

MÜZiSYEN VE ŞARKICI AYRIDIR

Müzisyen olmak için eğitim şart mı?

‘Müzisyen’ müzik alanında hali hazırda eğitimini almış kişidir. Yani müzisyen ve ‘şarkıcı’ ayrımı... Ben konservatuvar mezunuyum, hayatım müzik eğitimiyle geçti, ama eğitim almayan nota bilmeyen kişiler de var. Bence bu kişilerin sahneye çıkıp, müzik yapmasına engel değil...

ŞÖHRET BENDEN BiR ŞEYLER GÖTÜRÜYOR

Şöhretli olmak size neler katıyor ya da sizden neler götürüyor?

Şöhret kişiye bir şey katmıyor aslında bunu hep söylüyorum. Şöhret bir illüzyon. Nasıl anlatayım... Sabah yataktan “yaşasın bugün de şöhretliyim” diyerek kalkmıyorum yani. Ayrıca herkes bizim aşırı ışıltılı, herkesten farklı hayatlar yaşadığımızı düşünüyor ama değil... Her insanın ihtiyaçları gibi bizimkiler de aynı. Yalnız kalmak, tatil yapmak, aile ve arkadaşlarla zaman geçirmek. Benim ruhumu evde tek başına 1-2 gün geçirmek tedavi ediyor mesela. Aslına bakılırsa doğal ihtiyaçlar bunlar ama bizim hayatlarımız söz konusu olduğunda lüks gibi görünüyor. Bazen de hayatımdan şöhret bir şey katmaktan çok bir şeyler götürüyor.