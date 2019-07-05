Hercai dizisinin oyuncuları Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün herkes peşinde

Hercai dizisiyle bir anda yıldızları parlayan oyuncular Ebru Şahin ile Akın Akınözü, reklam şirketlerinin de aranan isimlerinden oldu. Dizide yakaladıkları uyumu seyirciye de geçirmeyi başaran ikili, ünlü markaların kadrajına girdi. Tanıtım çalışmalarında Şahin ve Akınözü ile çalışmak isteyen firmaların projelerine sıcak bakan ikili, 10 gün içinde içlerine sinen bir proje için toplantı halinde olacak.