Proje savaşları!

Müzik dünyasında yeni bir rekabet başladı! Proje albümü savaşı! Sektör yeni şarkı, proje üretimi gibi her dara girdiğinde can simidi gibi bu saygı projelerine yöneldi. Ayrıca, satışı yapılamayan albümler ve single’lar da ünlü isimleri bu proje albümlerine itti. Orhan Gencebay, YıIdız Tilbe gibi isimlerin tribüte çalışmalarının ardından şimdi 7 ünlü ismin şarkılarından oluşan albümler geliyor! Fikret Şenes, Yeni Türkü, Murathan Mungan, Aşkın Tuna, Barış Manço, Serdar Ortaç ve Mustafa Sandal... Fakat bu kadar projenin aynı anda olması da başka bir sorun yaratıyor. Yorumcu bulmak! Çünkü çalışmalar aynı dönemde piyasaya çıkarılacak.