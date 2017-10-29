Pelin Akil: Oyunculukta şans geçicidir

‘Damat Takımı’ filminin senaryosunu okuduğunuz zaman ne hissettiniz?



Okurken o kadar eğlendim ki her sayfasını eşim Anıl ile paylaştım. Senaryonun neresinde olursam olayım içinde olmak istedim. Her karakter ayrı komik. Okurken sahneler direkt gözümde canlanmıştı ve izlediğimde de aynen hayal ettiğim dünyanın içindeydim.

Nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacaksınız?

Sera. Çok sevdim onu, deli dolu saf bir âşık. Hem de Ömer’e bu kadar âşıkken, arkadaşının düğününde sevdiği kıza biraz daha yakınlaşabilmesi için dans etmeyi öğretiyor Ömer’e. Ama süreçte neler oluyor, hisler ne denli karışıyor izleyici filmde görsün. Sürprizi kaçmasın (gülüyor).

Bir projenin seyirci tarafından sevilmesinin en büyük etkeni sizce nedir? Oyuncu kadrosu mu yoksa senaryosu mu?

Hepsi bir bütün bence ama senaryodaki samimiyet ve doğru castla bu enerjiyi yansıtacak oyuncular. Bu proje için de önce bizim birbirimize inanmamız gerekiyordu. Çünkü hepsi yakın arkadaş. Bir araya getirilen oyuncu kadrosu o kadar güzel kaynaştı ve gerçekten de o kadar iyi arkadaş olduk ki perdeye de o samimiyet geçti diye düşünüyorum. Bir de seyirci izlediği karakterlerde kendinden birine ya da bir şeye rastladığı zaman kendiyle bağ kurup daha da seviyor işi. Bu film de bir yakın arkadaş grubu hikâyesi ve karşılarına kesinlikle kendilerine benzettikleri birileri çıkacak.

ANIL BENİ MOTİVE EDİYOR

-Eşiniz Anıl Altan da oyuncu hatta aynı dizide kamera karşısına çıkıyorsunuz. Sette ve evde yan yanasınız. Bu durumun dezavantajları ya da avantajları nelerdir sizce?

Biz hep avantaja çevirdik birlikte çalışma olayını. Dizi seti saatleri malum artık Türkiye’nin kaderi oldu. Bazen ister istemez yoruluyoruz, enerjimiz düşüyor ama Anıl yanımda ya işte her şey geçiyor. Birbirimizi motive ediyoruz, sahnelere beraber çalışıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz beklediğimiz saatler kısalıyor.

Hiç egolarınızın çarpıştığı anlar oldu mu?

Bir düşünüyorum. Gerçekten olmadı, bazen benim düşünemediğim bir açıdan bakmamı o bana söylüyor, bazen ben ona ama egolar çarpışmıyor. Hatta “Nasıl böyle düşünemedim!” diye kendimizi yiyoruz.

Bir dönem eşinizle birlikte çekmiş olduğunuz kısa komik hikâyeler büyük ilgi görüyordu. Ancak artık eskisi kadar paylaşımlarda bulunmuyorsunuz.

Zamansızlıktan set dışındaki vaktimizi kendimize ayırıyoruz. Sadece ikimiz vakit geçirdiğimiz zamanlarda o komik hikâyeler başımıza geliyor ve tekrar çekip paylaşıyoruz ama şimdi öyle vakitlerimiz yok.

Genelde idoller hep daha büyük yaştan biri olur. Peki, kendi yaş grubunda gururla baktığın ve sana ‘Vay be’ dedirten bir oyuncu var mı?

Melisa Sözen’i beğeniyorum. Ezgi Mola’ya çok gülüyorum. Yabancı oyunculardan Marion Cotillard, Penelope Cruz hayran kaldığım oyuncular.

Sektörde ‘Çocuk kariyeri etkiler’ konusu konuşuluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Henüz bir çocuğum olmadığı için bilemiyorum ama özellikle yeni doğduğunda bir-iki sene etkiler diye düşünüyorum. Ona vakit ayırmak, onunla olmak, büyümesine şahit olmak istersin herhalde.

Pelin Akil’in oyunculuğa dair hedefleri nelerdir?

Hiçbir zaman bir hedef koymadım ama her gelen projede kendimi geliştirmek ve inandırıcı olmak için elimden geleni yaptım, yapacağım da.

FİKİRLERE AÇIK BİR OYUNCUYUM

Oyunculukta sizi diğerlerinden farklı kılan yönünüz nedir?

Yeni fikirlere açık bir oyuncuyum, Farklı bakış açısına, sahneler hakkında fikir alışverişi yapmaya, konuşmaya, göz göze bakmaya... Damat Takımı’nda da Furkan’la (Andıç) çok iyi bir uyum yakaladık. O da benim gibi düşünen bir arkadaşım.

Mesleğiniz için kendinize belirlediğiniz kurallarınız var mı?

İnanmadığım hiçbir şeyde rol alamam. Tek kuralım bu sanırım.

Ünlüler dünyasından dost çıkmaz derler. Doğru mu?

Ekranda görünenin aksine çok büyük bir koşturmaca içerisindeyiz. Bir proje bitiyor diğeri başlıyor. Verilen sözler unutulabiliyor ama hayat koşturmacası. Onun dışında insanın kendi kimliğini, nerden geldiğini unutmaması lazım.

Bu sektörde sağlam adımlar atmak için sizce sadece şans yeterli midir?

Şansla sadece bir-iki işte boy gösterebilirsin. Ha çook şanslıysan o ayrı (gülüyor). Bence bu işte şans geçicidir.