Paris'te bekârlığa veda

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Bu haftaki yazımı Paris-Londra hattı bir trenden yazıyorum. Geçtiğimiz hafta sonunu yakın bir arkadaşımın bekârlığa vedası için Paris’te geçirdim. 6 kız soluğu Paris’te aldık. Seçtiğimiz tarihlerin Paris Moda Haftası’na denk gelmesiyle de inanılmaz yorucu bir o kadar da renkli bir gezi geçirdik.

ŞEHİR UYUMUYOR

Hep söylerim modayı çok yakından takip etmem ama öyle büyük ve gelişen bir sektör ki kenarından köşesinden hepimizin hayatının içinde. Dünyada düzenlenen moda haftaları da sektörün en önemli parçalarından… Dünyaca ünlü markalar ve tasarımcılar yeni sezon koleksiyonlarını ilk kez görücüye çıkarıyor ve dünya modasını yönlendiriyor. Bu moda haftalarının en önemli ayağı da Paris… Fransızların moda konusundaki deneyim ve başarıları tartışılmaz tabii ki... Moda haftasında Paris’te neler oluyor diyecek olursanız ağzınızı açık bırakacak cinsten kadın ve adamların şehrin her bir köşesini istila etmesine tanık oluyorsunuz. Herkes o kadar şık ve bakımlı ki inanılacak gibi değil. En arka ara sokakta bile kokteyl elbiseleriyle gezen kadınlara rastlamak mümkün. Paris’in büyük caddelerinde ise dünyaca ünlü top modeller, bloggerlar şıklık yarışında. İnsan kendini film karesinde hissediyor. Sabah erken saatlerde defileler başlıyor ve defilelerin bitmesiyle sanki şehir podyum olarak kullanılmaya devam ediyor. Gece ise her marka özel kutlama partileri düzenleniyor. Deyim yerindeyse şehir uyumuyor, 7/24 işliyor. Bu arada Paris Moda Haftası’nın en konuşulan 2 etkinliği podyumu 360 derece barkovizyon ekranla kaplayan Balenciaga ve dev bir kapalı salonu plaja çeviren Chanel defileleri oldu.

TÜRK DOLU

Hani “ekonomik kriz var seyahatler iptal edildi” falan filanlar spekülasyon olarak havada kaldı herhalde çünkü gelin görün ki Paris Türk dolu. Moda haftasında şehrin keyifli olduğunu düşünen bavulunu kapmış gelmiş. En iyi restoranlarda, kafelerde Türklerle karşılaşıyorsunuz. Bir de iş için orada olanlar var. Moda haftasıyla beraber şehrin dışında büyük bir golf turnuvası vardı. Turnuva kapsamında çalışanlarda Paris’teydi bu hafta. Gurur duyduğum bir başka nokta ise moda haftası kapsamında açılan showroomlarda Türk modacıların yer alması ve bu şekilde dünyaya açılıyor olmaları. En çok Ortadoğu ülkelerinden sipariş alan Türk tasarımcılar, bu showroomlarda çok ilgi görüyor. Bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar.

KADININ KADINA YAPTIĞI

Ben seyahatteyken Buse Terim’e kiloları üzerinden yapılan linç girişimini, Buse’nin olaya karşı takındığı profesyonel ve naif tutumu ve diğer ünlü Türk kadınlardan gelen desteği okudum. Yazılarımda sıkça konu alırım bu sosyal medyada nefret kusma modasını. Erkeklerin kadınlara askıntılığından daha büyük bir mesele varsa kadının kadına yaptığı acımasız ve merhametsizliktir. ‘Düşene bir tekmede ben vurayım’ zihniyetlerine karşı artık birlik olup onları çoğunluk değil azınlık hale getirmeliyiz. Paris’te süper model bir kız geliyor şuna bak benim bacak boyum kadar boyu var diyeceğine ceketiniz ne güzel size çok yakışmış deniyor. Biz niye birbirimize iltifat edemiyoruz ya da iltifatı yapmacıklık olarak algılıyoruz? Karşındaki insanın moralini bozunca eline ne geçiyor? İnsanın fiziki özellikleriyle dalga geçmenin en büyük günahlardan olduğunu da mı bilmiyorsun? Edep, adap ve konuşma üslubu bir insanı rezil de eder vezir de bunu sakın unutmayın