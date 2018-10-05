Özgür Alter: Müzik kutsaldır, iyi insanlar yapmalı

‘Bana da Söyle’ ve ‘Dönmüyor Geri’ şarkılarının heyecanını yaşayan arabesk müziğin yükselen yıldızı Özgür Alter, AKŞAM Life’a konuk oldu.

’Bana da Söyle’ ve Dönmüyor Geri’ adlı şarkılarınıza klip çektiniz. Seyircinizden nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Eski şarkıların hayatımızda önemi her zaman başkadır. Biz günümüz sound’una uyarladık ve tepkiler beklediğimizden daha güzel geldi. İlerleyen zamanlarda yine eski şarkıları okumayı düşünüyorum.

Albümlerinizde genelde kendi bestelerinizi okuyorsunuz. Başka sanatçılara da şarkı vermeyi düşünüyor musunuz?

Şarkı verdiğim sanatçı arkadaşlarım var. İyi okuyan sanatçı arkadaşlarıma her zaman kapım açık… Önemli olan şarkının sanatçıda ruh bulması...

Günümüzde İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur gibi usta isimlerin yetişmemesinin en önemli etkeni sizce nedir?

Bahsettiğiniz isimler bizim kıymet verdiğimiz ve örnek aldığımız isimlerdir. Onlardan çok şey öğrendik. Tabii ki onların yeri dolmaz. Gelen kendi yerini yapar, bu iş samimiyet yetenek ve sürekli kendini yenilemeyi gerektirir. Kendini iyi yetiştiren gençlerimiz var onlardan da iyi starlar çıkacağına eminim.

SANATÇI HAKLARI KORUNMALI

Günümüzde arabesk ne durumda?

En çok talep ve ilgi gören ülkemizde arabesk müziğidir. Popçular bile artık arabeske yöneldi. Düğünler, bayi toplantıları, konserler gibi platformlarda arabesk sanatçılarını görebilirsiniz. Arabesk türü, Türk Müziği’nin harmanlanmış halidir. Yalnız iyi türkü ve sanat müziği okuyamayan solistler iyi bir arabesk yorumcusu olamaz.

Yeni projemle şaşırtacağım

Müzik piyasasından memnun musunuz?

İki yıl öncesine nazaran daha iyi… Ama daha iyi olabilir. Sanatçı hakları korunmalı, sanatçılar için kendilerini ifade edecek güzel platformlar sağlanabilir. Yapımcıların günü birlik değil kalıcı starlar için uğraşmaları gerektiğini düşünüyorum. Kısacası müzik kutsaldır iyi insanların müzik yapması gerektiğine inanıyorum.

AŞK BANA UĞRAMADI

Yeni projeleriniz var mı?

Şu anda yeni bir projeye start verdik... Yakın zamanda farklı bir konseptle şaşırtan bir Özgür Alter göreceksiniz.

Özel hayatınızda durumlar nasıl?

Sporumu aksatmıyorum. Balık tutmak ve bilardo oynamak bana iyi geliyor. Genelde işkolik bir adam olduğum için günüm şarkılarla geçiyor. Aşkla ilgili bir sorunum yok ama hâlâ bana uğramadı.