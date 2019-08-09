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  3. Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya, beslenme rutinini paylaştı. Doğal beslenen Sarıkaya, yemeklerinde glüteni çıkardı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı. Glikozu ve karbonhidratı hayatından çıkaran Sarıkaya, sağlıklı yaşama yöneldi. Oyuncu, sabahları badem, zeytin, haşlanmış yumurta ve glütensiz ekmekten oluşan menüsüyle güne başlıyor. Günün diğer öğünlerinde de karbonhidratı hayatından çıkaran güzel oyuncu, ‘organik yaşam’ sözleriyle beslenme rutininden bahsediyor. Sarıkaya, sağlıklı yemek rutininin yanı sıra spor yapmayı da ihmal etmiyor. 

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