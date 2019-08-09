Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı. Glikozu ve karbonhidratı hayatından çıkaran Sarıkaya, sağlıklı yaşama yöneldi. Oyuncu, sabahları badem, zeytin, haşlanmış yumurta ve glütensiz ekmekten oluşan menüsüyle güne başlıyor. Günün diğer öğünlerinde de karbonhidratı hayatından çıkaran güzel oyuncu, ‘organik yaşam’ sözleriyle beslenme rutininden bahsediyor. Sarıkaya, sağlıklı yemek rutininin yanı sıra spor yapmayı da ihmal etmiyor.