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Okyanus Elçisi Belçim, dünyanın geleceği için harekete geçti!

Okyanus Elçisi Belçim, dünyanın geleceği için harekete geçti!

Belçim Bilgin’den anlamlı hareket. Oyuncu, Greenpeace’in dünyaca ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu ‘Okyanusları Koru’ projesinin Türkiye temsilcisi oldu.

Recep ASLAN

Belçim Bilgin, doğa için harekete geçti. Oyuncu, son dönemde iklim değişikliği, aşırı avlanma ve plastik kirlilik gibi birçok nedenden dolayı tehlike altında olan okyanuslar için Greenpeace ile işbirliği yapacak. 2020’de tamamlanacak olan Birleşmiş Milletler Küresel Okyanus Anlaşması için başlatılan ‘Okyanusları Koru’ adlı kampanyanın Türkiye temsilcisi Belçim Bilgin oldu. Dünya çapında David Harbour, Alison Sudol, Bonnie Wright ve Robert Lindsay gibi 56 ünlü ismin ‘Okyanus Elçisi’ olduğu proje kapsamında ünlü oyuncu, ekiple birlikte birçok alanda önemli çalışmalara imza atacak. Bilgin, sosyal medyada da konuyla ilgili farkındalık yaratacak.       

     

DÜNYADAN TAM DESTEK   

Okyanusları Koru programına, dünya çapında da çok sayıda ünlüden destek geldi. Javier Bardem,  David Harbour, ‘Fantastik Canavarlar’ filminden Alison Sudol, ‘Harry Potter’ oyuncusu  Bonnie Wright ve Robert Lindsay öne çıkan isimler arasında... 

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