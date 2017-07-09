Murat Kurşun: Vokalistim olanlar beni tanımıyor!

Bir dönem vokalistliğini yapan yeni popçulardan Derya Uluğ ve Merve Özbey’in kendisini bir kere olsun aramamasına sitem eden Kurşun, “Herkes kendine yakışanı yapar” diyor.

- ‘Öyle Bir Dünya Yok’ albümünüzün çalışmaları nasıl gidiyor?

Çok şükür her şey yolunda… Albümün üçüncü klibini ‘Adana Köprü Başında’ şarkısına çektik. 11 şarkıdan oluşan projede Yıldız Tilbe olmak üzere birçok isimden şarkılar aldık. Albümde aşk şarkılarını duymak isteyenler ya da içinde oynamak isteyen herkese hitap eden eserler var.

- Son olarak ‘Adana Köprü Başı’ şarkısını ‘Skyfall’un aksiyon sahnelerinin çekildiği Adana’daki Varda Köprüsü’nde çektiniz. Nasıl oldu bu çalışma?

‘Adana Köprü Başı’ adlı şarkıya Vardak Köprüsü’nde çektik. James Bond ‘Skyfall’ için orada bir sahne çekmişti. Şimdi biz ilk kez orada klip çektik. Çok güzel, keşfedilmemiş bir yer Varda Köprüsü... 20 kişilik kalabalık bir ekiple gittim. Dansçı kızlar, dron kamera her şeyiyle tam takır bir klip oldu.

‘BEN YORULDUM HAYAT’IN HAKLARI BENDE

- ‘Ben Yoruldum Hayat’ klibiniz ve şarkısınız büyük ilgi gördü.

Ben o klibi sosyal sorumluluk projesi kapsamında çektim. İçinde sokak çocukları var, engelli kardeşlerimiz var, kadına şiddet var. Bu çalışmayla sayısız ödül aldım. Türküyü Mümin Sarıkaya’dan aldım. 2 sene tüm hakları bende. Seda Sayan, Rafet El Roman gibi birçok isim şarkıyı istedi. Ben kimseye vermedim. Çünkü o şarkıyı ben bulmuştum. Şarkı patladı. 15-20 milyona ulaşan bir dinleyicisi oldu. Keşke her sene böyle bir türkü ya da şarkı yakalayabilsem…

- Günümüzde böyle türkülerin tutulması da çok nadirdir aslında.

Kesinlikle öyle. Birçok ünlü sanatçı bu parçayı konser repertuvarlarına da ekledi. İki ay sonra sözleşmem bitmek üzere. Ondan sonra isteyen okuyabilir. Zaten onun ekmeği de yeterince yendi. Bu saatten sonra kim okursa okusun hiçbir şey olmaz.

-Birçok türkücü ya da arabesk sanatçısı tarzlarında değişikliğe gitti. İzzet Yıldızhan, Bülent Serttaş gibi… Siz düşünür müsünüz böyle bir değişiklik?

Ben zaten modern giyiniyorum. Kendim bir şekilde yönümü çizmişim. Bana yakışacak ya da yakışmayacak biliyorum. Bülent abi (Serttaş) de mesela imaj değiştirmiş. Kırmız pembe pantolon giyiniyor. Bana sorun yakışmıyor, yakışmaz da. İzzet abi (Yıldızhan) de bir şeyler yapmak için yaptı. Dikkat çeksin konuşulsun diye. Farklılık her zaman güzeldir. Kötü bile olsa konuşuyoruz.

- İstanbul’da 25 yıldır sahne alıyorsunuz. Konserlerinizde kimler beraber çalıştınız?

25 senedir sahne yapıyorum. Mesela Merve Özbey bana yıllarca vokalistlik yaptı. Sevgili Derya Uluğ da arada sahneme geliyordu. Linet, benden önce alt sahnemde ‘Nispet’te çıkardı. Linet o zamanlarda 4-5 masaya şarkı söylüyordu. Solistleriydim ben bunların. Şimdi baktığında birileri böyle birazcık ünlü olduğunda kimseyi tanımamaya başlıyor.

DEMET AKALIN’IN TAKİPÇİLERİ SAHTE

- Pek, bu saydığınız isimlerle hiç bir araya geliyor musunuz?

Geçen Linet’le Kayseri’de konserimiz vardı. Kuliste sadece ikimiz vardı. Linet şapkayı takmış oturuyordu. Hiç selam vermedi. Herkes bir havada… Merve Özbey de ünlü olduktan sonra bir kere bile sahneme gelmedi. Herkes kendine yakışanı yapar.

- Sanatçılar arasında tık yarışı aldı başını gitti. Kimileri bu sayıların organik olduğunu savunurken kimileri gerçeği yansıtmadığını düşünüyor.

Bu ‘tık’ların ve takipçi sayılarının yüzde 90’nı yalan… Senin o gördüğün takipçiler, izlenmeler, organik değil. Kendilerini dünya starlarıyla karıştırıyorlar. Demet Akalın, 7 milyon takipçi yapmış. Girin bakın gerçek mi? Daha ilk resmi koyduğu zaman 20 bin beğeni alıyor. Olmaz böyle. Tarkan da yapsın o zaman. Onun takipçisi bir milyon. Bunlar kendi kendilerini kandırıyorlar. Ama bizim halkımız da yiyor bunları.

- Yönetmenliğini üstlendiğiniz bir film projeniz vardı. Nedir son durum?

Onu çekeceğiz ama gündemdeki olaylar nedeniyle bir türlü başlayamadık. İnşallah çekimlere önümüzdeki günlerde start vereceğiz. Bunu yaparken de çok iddialı konuşuyorum. Çünkü güzel senaryolarımız var. Oludkça yetenekli arkadaşlarım var benim yanımda. Böylelikle onları da tüm Türkiye tanımış olacak.