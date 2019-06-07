Kick boks'a Şükran!

Futbolcu Caner Erkin ile evli olan ve geçen yıl kızı Mihran Ela’yı kucağına alan Şükran Ovalı, doğum sonrası ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisine katılmış, aldığı kilolar sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. O günden sonra sırra kadem basan oyuncu, geçtiğimiz günlerde fit görüntüsüyle görenleri şaşırttı.

KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ

8 ayda 30 kilo veren Ovalı, merak konusu olan zayıflama yönteminin kicks boks olduğu ortaya çıktı. Kızı Mihran Ela’yı bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen güzel oyuncu, bunun için zayıflama kamplarına gitmek yerine kick-bocks sporuna yöneldi. Kişiye özel egzersiz programıyla günde 3 saat antrenman yapan Ovalı, 8 ayda kilolarından kurtuldu.