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  3. Işın Karaca kızı için Kıbrıs'a 'Işın'lanacak

Işın Karaca kızı için Kıbrıs'a 'Işın'lanacak

Işın Karaca kızı için Kıbrıs'a 'Işın'lanacak

Popçu Işın Karaca, kızı Mia için Türkiye’den ayrılmaya hazırlanıyor.

İşleri nedeniyle sık sık Kıbrıs’a giden başarılı popçu, ilk olarak bu yaz yavru vatanda 3 ay bir kamp yapacak. Kızının okul hayatı, anneannesi ve dedesinin sağlık sebepleri nedeniyle yaz tatilinde Kıbrıs’ta olacak olan Karaca, 3 yıl içinde de ülkede yaşamaya başlayacak. Karaca’nın aldığı bu radikal kararının en büyük sebebinin kızının daha iyi şartlarda büyümesi ve tahsil hayatı için olduğu öğrenildi.

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