Işın Karaca kızı için Kıbrıs'a 'Işın'lanacak

İşleri nedeniyle sık sık Kıbrıs’a giden başarılı popçu, ilk olarak bu yaz yavru vatanda 3 ay bir kamp yapacak. Kızının okul hayatı, anneannesi ve dedesinin sağlık sebepleri nedeniyle yaz tatilinde Kıbrıs’ta olacak olan Karaca, 3 yıl içinde de ülkede yaşamaya başlayacak. Karaca’nın aldığı bu radikal kararının en büyük sebebinin kızının daha iyi şartlarda büyümesi ve tahsil hayatı için olduğu öğrenildi.