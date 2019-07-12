Kimse Bilmez dizisinin yıldızı Özgü Kaya'dan çarpıcı açıklamalar!

RÖPORTAJ: Bilgen Bülbül

Seyirci ‘Kimse Bilmez’ dizisini çok sevdi. İzleyiciyi çeken şey ne oldu?

Biz kamera arkasında da çok uyumlu bir ekibiz. Başta partnerim olmak üzere, oyuncu arkadaşlarım, yönetmenlerim ve set ekibi olarak inanarak ve severek çalışıyoruz. Bu uyumun ve enerjinin seyirciye geçtiğini düşünüyorum. Ne mutlu bize…

Canlandırdığınız Sevda karakteri kadar özgürlüğünüze düşkün müsünüz?

Kesinlikle. Belki daha fazlası da olabilir. Tam bir kova burcuyum. Sevda ile en çok benzer yanımız da bu. Ve ikimizin de sevdiği için yapamayacağı şey olmaması da karakteri ilk okuduğumda

“İşte ben!” dedirtmişti…

Meslektaşlarınız set şartlarından şikayet ederken sizin nasıl gidiyor çekimler?

İnanılmaz yoğun. Bir kere düzensiz hayatınız oluyor ister istemez. Düzensiz uyku, beslenme, spor... Kendinize ayıracağınız vaktiniz kısıtlı oluyor. Ama şikayetçi değilim, şükrediyorum bu tatlı yorgunluğa. İşimi çok severek yaptığım için bu telaşe benim için tolere edilir hale geliyor.

Kariyerinizde kendinize nasıl bir yol çizdiniz?

Her projede kendime daha çok farkındalık katarak ve daha bilinçli ilerleyerek, sabırsızca davranmadan, heyecanla bu yolda büyüyorum. Yolun çok başındayım, öğreneceğim çok şey var.

Opera bölümündeki eğitiminiz devam ediyor mu?

Evet. Hala öğrenciyim. Fakat setlerden dolayı devam etmekte zorluk çekiyorum. Okulumu ve bölümümü çok seviyorum. Benim için büyük şans.

KURALLARIM YOK

Sizin dönüm noktanız nedir?

Konservatuar. Kazandığımdan beri karşıma hep beklediğimden güzel insanlar, fırsatlar çıkardı karşıma.

Oynayamayacağınızı düşündüğünüz bir rol var mı?

Hayır. Aksine oyunculukta sınırlarımı zorlamak isterim. Her rolün bana kattığı şeyler oluyor ve bu sadece yaptığım işte değil, hayatta da benim için bir deneyim.

Kariyeriniz için kendinize ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz? Kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz?

Oyuncu koçlarıyla sadece proje bazlı değil genel olarak oyunculuk üzerine çalışmalar yapıp her birinden farklı şeyler öğreniyorum. Kitaplar okuyup film/dizi izleyerek hem mesleki hem de bireysel anlamda kendimi doldurmaya çalışıyorum.

Türkan Şoray kanunlarınız var mı?

Kendisini inanılmaz beğenirim ama öyle kanunlarım yok.

Estetik insanları tek tip yapıyor

Estetiğe karşı mesafeli misiniz?

İnsanların kendinde beğenmediği yerlere fiziksel müdahale yaptırdığında daha özgüvenli ve mutlu olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle olmalı bence. Sadece estetiğin abartısını tek tip yaptığı ve yapaylaştırdığı için hoş bulmuyorum.