'Hayal ettiğim yerde değilim'

Klass dergisine açıklamalarda bulunan popçu, “Daha çok çalışıp doğru adımlar atmam gerekiyor. Hele ki bundan sonra” dedi. Popçu, hit şarkıları yakalamanın sırrını ise “Dinlediğim anda hissediyorum. Bir yandan da halkın tam kendisiyim. Pop dinleyen biri olarak halkın neyi seveceğini biliyorum” sözleriyle anlattı.