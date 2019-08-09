'Hayal ettiğim yerde değilim'
‘Mış Mış’ ve ‘Öpücem’ gibi hareketli şarkılarıyla son dönemde müzik piyasasının konuşulan isimlerinden olan Simge, kariyerinde istediği yerde olmadığını anlattı.
Klass dergisine açıklamalarda bulunan popçu, “Daha çok çalışıp doğru adımlar atmam gerekiyor. Hele ki bundan sonra” dedi. Popçu, hit şarkıları yakalamanın sırrını ise “Dinlediğim anda hissediyorum. Bir yandan da halkın tam kendisiyim. Pop dinleyen biri olarak halkın neyi seveceğini biliyorum” sözleriyle anlattı.