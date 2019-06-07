Hamilelik menüsü

3,5 aylık hamile olan Şahin, sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmek için kendisine özel bir menü hazırlatıyor. Manken her sabah muhakkak taze sıkılmış portakal suyu içiyor. Sabahları sadece yumurta ve avadako yiyen Şahin, kahvaltı tabağında peynir çeşitlerini, domatesi ve salatayı eksik etmiyor.