07 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 08:00
Hamilelik menüsü
Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile evlendikten sonra anne olacağını açıklayan Tülin Şahin, yediklerine dikkat ediyor.
3,5 aylık hamile olan Şahin, sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmek için kendisine özel bir menü hazırlatıyor. Manken her sabah muhakkak taze sıkılmış portakal suyu içiyor. Sabahları sadece yumurta ve avadako yiyen Şahin, kahvaltı tabağında peynir çeşitlerini, domatesi ve salatayı eksik etmiyor.