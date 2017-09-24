Gizem Karaca: Aşk için her şeye varım

Güzel oyuncu canlandırdığı Mardinli Sultan rolünün kendisine yeni kapılar açacağına inanırken, sektörde bu zamana kadar hayal kırıklığı yaşamadığını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Kemal Ekmekçi’yle evlenen Karaca, özel hayatında ise mutlu olduğunu dile getirdi.

- Rol aldığınız ‘Ay Lav Yu Tuu’ sinema filminin çekimleri nasıl geçti?

Çok güzel geçti. Set inanılmaz keyifliydi. Benim ilk komedi filmimdi. Projenin yönetmeni, senaristi ve başrolü Sermiyan Midyat bize oyunculuk ve şive konusunda inanılmaz destek oldu.

-Yapımdaki Mardinli Sultan rolünüze nasıl hazırlandınız?

Başta şive koçlarıyla çalıştık. ‘Ay Lav Yu Tuu’nun ilk serisinde oynayan karakterlerle çok görüştüm. Bana yardımcı oldular. Şive oturduktan n sonra sette her şey çok rahattı. Bir baktım doğaçlama yapabiliyorum, kendimde karaktere bir şeyler katabiliyorum. Açıkçası çok zor olmadı ama başta çok korkuyordum.

ELBİSELERİ HATIRA OLARAK ALDIM

-Rolünüz için giydiğiniz basma elbiselerle bambaşka bir Gizem Karaca olarak seyirciyi selamlayacaksınız. Peki heyecan ne dorukta?

Evet, çok heyecanlıyım. Seyircilerden daha çok merak ediyorum nasıl göründüğümü (gülüyor). Hatta o elbiselerden birkaçını da hatıra olarak aldım. Saklıyorum.

-Kendinize gelen rol tekliflerini seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Açıkçası ilk başta senaryosuna ve yönetmenine bakıyorum. Onun dışında karakterin ve filmin bana ne katabileceğine dikkat ediyorum. Ve ben Mardinli Sultan rolünün bana çok farklı kapılar açacağına inanıyorum.

-Oyuncular sürekli olarak set koşullarından rahatsız olduğunu dile getiriyor. Bu kadar zor mu?

Her şeyin zorluğu gibi bizim de işimizin zorluğu var. Ben çok keyif alıyorum oyunculuktan ve set ortamından. Tabii uzun çalışma saatleri ya da özel günlerimizi kaçırma gibi zorluklarını yaşıyoruz. Ama bunlarda bu işin cilvesi diyelim.

SEYİRCİ KADERİMİZİ BELİRLİYOR

-Ünlüler dünyasında bir kıskançlık vardır hep. Siz hiç böyle olduğunu düşündünüz mü?

Düşünmedim. İlla vardır gelen bazı yorumlardan iyi veya kötü olduğunu anlayabiliyorum. Ama ciddi bir kıskançlık ya da bir insanla polemiğe girecek bir durumum olmadı.

-Sektörde yaşadığınız hayal kırıklarınız neler oldu?

Şu ana kadar herhangi bir hayal kırıklığım olmadı, çok şükür.

-Sizce kariyerinizde ilerlemenizi sağlayacak bir olay ya da özelliğiniz ne oldu?

Öğrenmeye açık bir insanım. Ayrıca kendimi geliştirmeyi seviyor olmam da ilerlememi kolaylaştırdı diyebiliriz.

-En son ‘İçimdeki Fırtına’ dizisinde rol aldınız. Ancak reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyince proje bitti. Nedir bu dizilerin reyinglerden çektiği?

Sormayın... Açıkçası reyting sistemiyle ilgili çok bir şey diyemiyorum ama herkes sorumlu bundan... Kanal, oyuncu, yönetmen, senarist… Sonuçta bir ekip işi olduğu için ortada bir proje var ve bunu seyirciye sunuyoruz. Seyircilerin beğenip beğenmemesi de bizim kaderimizi beliyor.

KEMAL İLE ÇOK MUTLUYUM

-Birçok isim boşanmalarıyla gündeme gelirken siz evlilikten korkuyor musunuz?

Korkmuyorum. Çok mutluyum.

-Nasıl bir aile hayal ediyorsunuz?

Kendi ailem gibi, iç içe bir aile hayal ediyorum. Biz çekirdek bir aileyiz. Annem ve babamla bir aradayız, her şeyimizi birlikte yapıyoruz. İnşallah benim de ileride böyle bir ailem olur.

-’Aşk için her şeye varım’ diyenlerden misiniz?

Evet, varım (gülüyor).

-Eşiniz Kemal Ekmekçi tarafından rollerinize bir kısıtlama geliyor mu?

Hayır, gelmiyor. Yaptığım işe oldukça saygısı var. Kesinlikle bir karışma söz konusu olmuyor.

İNSANIN ENERJİSİ DIŞ GÜZELLİĞİNİ BELİRLER

- Miss Turkey 2011 yılında ikinci olarak güzelliğinizi tescillendirdiniz. Peki sizin için güzelliğin tanımı nedir?

Benim için güzellik kavramı iç güzelliktir. İnsanın enerjisi, gülmesi, açıkçası insanlara karşı olan tavrı insanın dışındaki güzelliği de belirler diye düşünüyorum.

KOMEDİ FİLMİNDE SAHTE OLAMAZSIN

-Komedi filminde oynamanın zorlukları nelerdir sizce?

Komedi filmi sonuçta sahte olmaman gereken bir yer. İlla güldüreceğim diye çok komiklik yapmaman gerekiyor. Ben hep bir dramdan gittiğim için dizilerde, ilk başta benim için bu durum zor oldu. Ama sonunda en keyif aldığım bir tür oldu.