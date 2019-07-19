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  3. Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe’ye sürpriz teklif!

Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe’ye sürpriz teklif!

Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe’ye sürpriz teklif!

Arsenal’in yıldız oyuncusu Mesut Özil ile evlendikten sonra kendisine gelen iş tekliflerini değerlendirmeye başlayan manken- oyuncu Amine Gülşe’yi yapımcılar sahnelere transfer etmek istiyor.

Son dönemde sosyal medyada paylaştığı şarkı videolarıyla dikkatleri üzerine çeken Gülşe, müzik şirketlerinin ‘gel sana albüm yapalım’ teklifleriyle karşı karşıya… ‘Şarkı söylemeye hobi olarak devam edeceğim’ diyen Gülşe, şimdilik teklifleri geri çeviriyor.  

 

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