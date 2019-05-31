Final sonrası Londra tatili

Dinlenmeye çekilecek olan oyuncu, eşi Neslişah Alkoçlar, çocukları Alara ve Emir Aras ile birlikte Londra’ya uçacak. Bir süre Hülya Koçyiğit’in İngiltere’deki evinde ikamet edecek olan Düzyatan Ailesi, buradaki seyahatinin ardından bu kez baş başa romantik bir tatile çıkmayı planlıyor.