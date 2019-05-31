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31 Mayıs 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 12:49

Final sonrası Londra tatili

Final sonrası Londra tatili

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul final yaptı. Beş sezon boyunca rol aldığı ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisi final yapan Engin Altan Düzyatan, ailesiyle bol bol vakit geçirmeye karar verdi.

Dinlenmeye çekilecek olan oyuncu, eşi Neslişah Alkoçlar, çocukları Alara ve Emir Aras ile birlikte Londra’ya uçacak. Bir süre Hülya Koçyiğit’in İngiltere’deki evinde ikamet edecek olan Düzyatan Ailesi, buradaki seyahatinin ardından bu kez baş başa romantik bir tatile çıkmayı planlıyor. 

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