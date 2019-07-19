Evinizde makyaj malzemelerinizi kendiniz yapın

ymiras@hotmail.com

info@sislilazer.com

Evimizde bütün kozmetik ürünlerimizi kendimiz yapabiliriz. Eğer siz de yüksek fiyatlarla satılan kozmetik ürünleri almak istemiyorsanız birçok ürünü kendiniz evde de yapabilirsiniz. Üstelik daha doğal ve sağlıklı!

MİS GİBİ KOKUN

Malzemeler:

- 1 su bardağı içme suyu,

- 1 yemek kaşığı karbonat,

- Kokusunu sevdiğiniz bir esans yağdan 5 damla.

Karbonatı ılık içme suyunda iyice eriyene kadar karıştırın, esans yağı ekleyin, sprey deodorantınız hazır. Her kullanımdan önce çalkalamayı unutmayın.

PEMBE DUDAKLAR

Malzemeler:

- 1 adet orta boy pancar

- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1,5-2 yemek kaşığı bal

Pancarı temizleyip kabuklarını soyun ve rendeleyerek sulanmasını sağlayın. Sulanan rendelenmiş pancarları temiz bir tülbentten geçirerek suyunu ve posasını ayrı yerlere çıkarın. Suyunu alıp içine diğer tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Karışımınız homojen bir kıvama gelince küçük, temiz ve kapaklı bir kaba aktarın ve buzdolabında bekletin.

CİLDİNİZ İÇİN PUDRA

Evde pudra yapabilmek için cildi yatıştırma özelliği de olan nişastayı kullanabilirsiniz. İstediğiniz miktarda nişastayı bir kaba koyun ve cilt renginize göre kakao ekleyerek tonunu koyulaştırın. Az miktar da tarçın ekleyerek daha sıcak ve sağlıklı bir görüntü de elde edebilirsiniz.

RİMELİNİZ HAZIR

Öncelikle bir rimel kabına ihtiyacınız var. Daha sonra bir kabın içine 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 çay kaşığı e vitamini yağı ve yarım çay kaşığı soya ya da bal mumunu koyun ve karıştırın. Bu malzemeleri benmari usulü eritin. Karışıma 3-4 çorba kaşığı aloe vera jeli ekleyin. Sonrasında 1 adet aktif kömür kapsülü atın. Bu karışımı ucunda küçük bir delik açtığınız poşete koyup kapın içine sıkabilirsiniz.

"Evde kendi kozmetiklerinizi hazırlarken, ilk dikkat etmeniz gereken nokta malzeme seçimi. Bu konuda da iyi malzemeler iyi sonuçlar verir."