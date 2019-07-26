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'Sadettin ile mutluyum'

'Sadettin ile mutluyum'

Sadettin Saran ile ikinci kez bir araya gelen Emina Jahovic konuştu: “Mutluyum. Âşık olmayı ve duygusal anlamda başıma bir şey gelmesini seviyorum.”

Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra işadamı Sadettin Saran ile birlikte olan Sırbistanlı şarkıcı Emina Jahovic, mutluluk sarhoşu! Saran’dan bir kez ayrılıp yeniden birlikte olmaya başlayan Jahovic, beraberliği hakkında ilk kez Sırbistan basınına konuştu. Saran ile Bodrum tatilinden dönen Jahovic, “Mutluyum. Âşık olmayı ve duygusal anlamda başıma bir şey gelmesini seviyorum. Sonunda tüm boşlukları doldurdum“ dedi.

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