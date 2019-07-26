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  3. Ekranların yeni Meryem'i Yunanistan'dan transfer

Ekranların yeni Meryem'i Yunanistan'dan transfer

Ekranların yeni Meryem'i Yunanistan'dan transfer

Survivor Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka, yeni bir Meryem Uzerli etkisi yaratmak isteyen yapım şirketlerinden oyunculuk teklifi alıyor.

26 yaşındaki Yunanistan atletizm şampiyonu Katerina Dalaka, Survivor yarışmasında hem sempatikliği hem de güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Yarışmayı şampiyonlukla bitirerek ülkesine birinci olarak dönen Dalaka, yapım şirketlerini de peşinden sürükledi. Özellikle yeni bir Meryem Uzerli fırtınası yaratmak isteyen yapımcılar Dalaka’ya oyunculuk teklifinde bulundu. Bir dönem Muhteşem Yüzyıl Kösem’de oynayan Anastasia Tsilimpiou’nun da arkadaşı olan Dalaka’nın tekliflere sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde İstanbul’a geleceği öğrenildi. 

 

 

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